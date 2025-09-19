Павло Василенко

Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав бразильського футболіста Дані Алвеса виплатити компенсацію УНАМ Пумасу у зв'язку зі справою про сексуальне насильство, повідомив мексиканський клуб.

Пумас розірвав контракт бразильця у 2023 році після того, як його ув'язнили за звинуваченнями у сексуальному насильстві. У травні 2024 року Палата з вирішення спорів Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) зобов'язала мексиканський клуб виплатити компенсацію Алвесу за дострокове розірвання його контракту.

«CAS виніс рішення на користь клубу, скасувавши рішення ФІФА від 15 травня 2024 року та видавши нове рішення, яке, окрім підтвердження законності розірвання контракту, зобов'язало Алвеса виплатити суму, що перевищує встановлену ФІФА, як компенсацію за збитки, завдані клубу», – йдеться у заяві Пумаса.

42-річний Алвес приєднався до УНАМ Пумаса у липні 2022 року.

Як відомо, у березні Алвеса виправдали за звинуваченнями у сексуальному насильстві.