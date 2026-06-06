7 червня в Оденсе відбудеться товариський матч між збірними Данії та України. Початок зустрічі запланований на 19:30 за київським часом.

Кожен матч з футболу національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Збірна Данії підходить до гри після невдалого завершення відбору на чемпіонат світу-2026. Команда переживає період перебудови та пошуку оптимальної ігрової моделі. В останніх п'яти матчах данці здобули лише одну перемогу, двічі зіграли внічию та зазнали двох поразок. При цьому команда демонструє активний футбол в атаці, але продовжує мати проблеми в обороні, регулярно допускаючи помилки під час переходу від атаки до захисту.

Ключовими фігурами збірної залишаються досвідчений воротар Каспер Шмейхель, захисник Андреас Крістенсен та півзахисник Крістіан Еріксен, який відповідає за створення атакувальних моментів для партнерів.

Українська команда також не змогла кваліфікуватися на світову першість і зараз розпочинає новий етап розвитку під керівництвом Андреа Мальдери. В останніх товариських матчах синьо-жовті здобули перемоги над Польщею та Албанією, зробивши ставку на дисципліновану гру в обороні та ефективне використання своїх моментів.

Однією з головних переваг української збірної останнім часом стала організованість захисної лінії. Команда регулярно обмежує кількість небезпечних моментів біля власних воріт та намагається максимально ефективно використовувати контратаки.

У попередніх трьох очних зустрічах перевага була на боці України, яка здобула дві перемоги з рахунком 1:0, тоді як ще один матч завершився внічию 1:1.

З огляду на статус товариського поєдинку та прагнення обох тренерських штабів перевірити нові ігрові рішення, матч у Данії стане важливим етапом підготовки команд до наступних офіційних турнірів.

Українська збірна готова дати бій данцям! А букмекери GGBET оцінюють шанси на перемогу команд з коефіцієнтом 5 для підопічних Мальдери і 1.78 для Данії. Який прогноз обрати – вирішувати тобі. Підтримуй збірну разом з нами! Все буде GG.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.