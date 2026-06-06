Денис Сєдашов

Нападник національної збірної України Роман Яремчук на пресконференції поділився враженнями від роботи з новим тренерським штабом під керівництвом Андреа Мальдери. Футболіст відзначив високу інформативність та важливість теоретичних занять, які проводить італійський фахівець.

За словами форварда, зараз команда перебуває на етапі адаптації до вимог нового наставника.

В першу чергу, у нас дійсно дуже багато теоретичних занять. Вважаю, що футболісти отримують від цього задоволення, тому що ми пізнаємо футбол з нової сторони. Пізнаю футбол у таких деталях, що раніше за 30 років не міг собі уявити. Я і всі футболісти навколо мене говорять, що зараз мы проходимо процес адаптації з новим тренером, і це доволі цікаво. Але давайте не будемо з цього робити якусь велику подію. Тренер потрібен час, йому потрібно побудувати команду. Він це не може зробити за день, за два, за три матчі і так далі. У нього є багато інформації, яку він повинен надати нам у стислі терміни. Ми працюємо, слухаємось, виконуємо. Дуже відповідально ставимось до цього. Роман Яремчук

Товариська зустріч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Відомо, хто обслужить матч між Данією та Україною.