Мальдера оголосив про кадрові проблеми у збірній України перед матчем із Данією
Синьо-жовтим не допоможуть Ярмолюк і Ванат
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера на пресконференції поділився інформацією про кадровий стан національної команди напередодні контрольного поєдинку проти збірної Данії.
Керманич синьо-жовтих підтвердив, що у лазареті команди перебувають двоє виконавців — півзахисник Єгор Ярмолюк та нападник Владислав Ванат. Інші футболісти готові до майбутньої зустрічі.
За вийнятком Ярмолюка та Ваната, які травмовані, на щастя, в нас немає більше серйозних травм, тому сподіваємось, так буде і надалі.
Товариська зустріч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Збірна України прибула на матч проти Данії. Фото.
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