Ноттінгем Форест в 22 турі АПЛ приймав Арсенал. Гра завершилась з рахунком 0:0.

У першому таймі не було жодного удару по воротах, Після того, як Форест провели кілька вдалих атак, Арсенал спробував відповісти, проте цього вечора голкіпер Форест Селс на куражі відмовлявся пропускати від лідера Прем'єр-ліги.

Найбільш реальним шансом лондонців вирвати перемогу міг стати епізод, в якому гравці Ноттінгема зіграли рукою у власному штрафному, проте VAR перевірив можливий фол Айни рукою, але після декількох повторів арбітр продовжив матч.

В цьому матчі не брав участі Олександр Зінченко, який за умовами оренди не мав права зіграти проти Арсенала.

АПЛ. 22 тур

Ноттінгем Форест - Арсенал 0:0