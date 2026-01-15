Хабі Алонсо знову опинився у центрі уваги на європейському тренерському ринку. Незважаючи на вихід з Реала, іспанський фахівець продовжує користуватися високим авторитетом, і його кандидатуру розглядають провідні клуби АПЛ.

За даними El Nacional, інтерес до Алонсо виявляють Ліверпуль та Манчестер Сіті. В Англії вважають, що баск здатний працювати з топ-гравцями та очолити амбітний проект. На Енфілді сумніваються у стабільності результатів Арне Слота, а в Манчестері готуються до можливого відходу Пепа Гвардіоли і бачать у Хабі потенційного наступника.

Сам Алонсо відкрито заявляє про бажання спробувати себе у Прем'єр-лізі та розпочати новий етап своєї тренерської кар'єри.

Раніше Романо озвучив причину, що змусила Алонсо покинути Реал.