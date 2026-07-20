Де ла Фуенте – про перемогу на ЧС-2026: «Ми виграли абсолютно все з цим поколінням футболістів»
Збірна Іспанії повторила своє ж досягнення 2010 року, ставши чемпіоном Європи та світу
42 хвилини томуПідписатися в
Головний тренер збірної Іспанії поділився емоціями після перемоги на чемпіонаті світу-2026 у фінальному матчі проти Аргентини (1:0). Слова фахівця передає Marca.
Відчуваю велику гордість за це покоління футболістів, які зростали з цією ідеєю, залишалися їй вірними, робили її кращою, показували нам приклад групи, сім’ї. Це хороші й великі футболісти з винятковим талантом... Я відчуваю гордість.
Я дуже схвильований. Коли озираюся назад і думаю про них — ми виграли все, абсолютно все з цим поколінням футболістів.
Думаю, матч мав вирішитися значно раніше. Сейви Дібу [Мартінеса] завадили нам перемогти раніше, завадили нам раніше вийти вперед у рахунку. Але це фінал чемпіонату світу, і тут треба страждати, навіть граючи проти десятьох. Ми готові до всього.
Нагадаємо, іспанці забрали три з чотирьох головних індивідуальних нагород від ФІФА за результатами чемпіонату світу-2026.
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