Головний тренер збірної Іспанії поділився емоціями після перемоги на чемпіонаті світу-2026 у фінальному матчі проти Аргентини (1:0). Слова фахівця передає Marca.

Відчуваю велику гордість за це покоління футболістів, які зростали з цією ідеєю, залишалися їй вірними, робили її кращою, показували нам приклад групи, сім’ї. Це хороші й великі футболісти з винятковим талантом... Я відчуваю гордість.

Я дуже схвильований. Коли озираюся назад і думаю про них — ми виграли все, абсолютно все з цим поколінням футболістів.

Думаю, матч мав вирішитися значно раніше. Сейви Дібу [Мартінеса] завадили нам перемогти раніше, завадили нам раніше вийти вперед у рахунку. Але це фінал чемпіонату світу, і тут треба страждати, навіть граючи проти десятьох. Ми готові до всього.