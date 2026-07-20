Збірна України U-20 перемогла Ісландію та здобула золото Євробаскету у Дивізіоні В
26 очок у скаді синьо-жовтих набрав Єгор Сушкін
30 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФБУ
Молодіжна чоловіча збірна України U-20 стала переможцем Євробаскету-2026 у Дивізіоні В. У фіналі підопічні Дмитра Забірченка обіграли Ісландію.
Найбільше очок у складі українців набрав Єгор Сушкін — 26, а Максим Грищук оформив дабл-дабл (16 очок + 13 підбирань).
Чоловічий чемпіонат Європи U-20. Дивізіон В. Фінал
Ісландія — Україна 64:74 (13:18, 14:16, 19:16, 18:24)
Збірна України виграла всі 7 матчів на турнірі. Цей результат дозволив команді вперше в історії здобути золото Дивізіону В та вийти до Дивізіону А на наступний сезон.
Збірна України U-20 вийшла до еліти європейського баскетболу.