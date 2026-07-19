Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину та не дозволила команді Ліонеля Скалоні захистити титул чемпіона світу. Вирішальний поєдинок вийшов напруженим, драматичним і довго залишався без забитих м’ячів, однак у додатковий час іспанці все ж знайшли свій шанс і скористалися ним.

Іспанія могла повести в рахунку вже на стартових хвилинах зустрічі. Ламін Ямаль одразу дав зрозуміти, що одна з головних інтриг фіналу — його заочне протистояння з Ліонелем Мессі — справді матиме особливе значення. Однак уже в тому епізоді стало зрозуміло, що головною фігурою у складі чинних на той момент чемпіонів світу цього вечора буде не Мессі, а Еміліано Мартінес.

Голкіпер Аргентини здійснив ефектний сейв на початку матчу, і цей порятунок став лише першим у серії його важливих втручань. Мартінес неодноразово рятував свою команду після ударів іспанців, залишаючи Аргентину в грі навіть тоді, коли атака латиноамериканців фактично нічого не створювала попереду.

На тлі дуже слабкої гри аргентинців в атаці саме воротар став головною причиною того, що команда Скалоні дотягнула матч до додаткового часу. За весь основний час Аргентина не завдала жодного удару, що стало показовим відображенням проблем чинних чемпіонів світу в останній третині поля. Іспанія володіла ініціативою, контролювала темп, частіше доходила до штрафного майданчика суперника, але довго не могла знайти удар, який Мартінес не зміг би відбити.

«Фурія роха» діяла активніше та сміливіше, проте аргентинська оборона разом із воротарем витримувала тиск. Команда Луїса де ла Фуенте створювала моменти, шукала простір між лініями, намагалася використовувати швидкість флангових гравців, але кожного разу на шляху до гола опинявся або Мартінес, або захисники Аргентини.

Ситуація для південноамериканської збірної значно ускладнилася наприкінці основного часу. Енцо Фернандес, який уже мав жовту картку, грубо зіграв проти суперника, що встиг першим вибити м’яч. Фол виглядав дуже жорстким, і головний арбітр Славко Вінчич показав аргентинцю другу жовту картку, після чого той залишив поле. Аргентина залишилася в меншості перед додатковим часом, що ще більше збільшило перевагу Іспанії.

Одразу після цього епізоду Ліонель Мессі звернувся до арбітра, вважаючи, що Марк Кукурелья також заслуговував на вилучення. Аргентинський капітан апелював до дій іспанського захисника, який прикрив рот під час їхньої розмови. Втім, Винчич не побачив у цьому підстав для дисциплінарного покарання та не став реагувати на вимоги Мессі.

У першому екстратаймі Іспанія все ж змогла відправити м’яч у сітку воріт Мартінеса. Проте радість іспанців виявилася передчасною, адже арбітр зафіксував фол в атаці та скасував взяття воріт. Аргентина знову отримала шанс утриматися в матчі, але сил на повноцінний спротив у меншості ставало дедалі менше.

Вирішальний момент настав на початку другого екстратайму. Ферран Торрес, який протягом турніру неодноразово втрачав вигідні нагоди, цього разу зіграв максимально холоднокровно. Нападник Барселони опинився першим на добиванні та потужним ударом відправив м’яч у ворота. Цей гол став ключовим у фіналі та фактично визначив долю чемпіонського титулу.

Для Торреса цей епізод став своєрідною відповіддю на критику. У найважливіший момент турніру він опинився там, де й мав бути форвард, і реалізував шанс, який приніс Іспанії перевагу. Згодом він ще раз забив у ворота Аргентини, але друге взяття воріт не було зараховане через офсайд.

Попри втому, чисельну меншість і майже повну відсутність моментів протягом усього матчу, Аргентина отримала шанс урятувати фінал на 120-й хвилині. Ліонель Мессі нарешті створив перший по-справжньому небезпечний епізод біля воріт Іспанії. Він знайшов у штрафному майданчику Джованні Сімеоне, який прострілив уздовж воріт. Маркос Сенесі був близьким до того, щоб замкнути передачу з кількох метрів, але захисники Іспанії встигли випередити його в останню мить.

Після цього вже сам Сімеоне отримав можливість пробити з району одинадцятиметрової позначки. Момент був дуже небезпечним, але удар аргентинця вийшов неточним — м’яч полетів вище воріт. Цей епізод став останнім шансом Аргентини повернутися в гру.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії, яка стала чемпіоном світу-2026. Команда Луїса де ла Фуенте пройшла складний шлях до трофея та у вирішальному матчі змогла зламати опір чинного чемпіона світу. Аргентина, попри героїчну гру Еміліано Мартінеса та спробу врятуватися в останні хвилини, не змогла вдруге поспіль виграти мундіаль.

Іспанія здобула світову першість і додала до статусу чинного чемпіона Європи титул найсильнішої збірної планети. Аргентина ж завершила турнір із розчаруванням, адже була дуже близькою до того, щоб перевести фінал у серію пенальті, але не зуміла реалізувати свій останній шанс.

Чемпіонат світу-2026, фінал

Іспанія – Аргентина 1:0

Голи: Ферран Торрес, 106

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Порро, Лапорт (Гарсія 99), Кубарсі, Руїс (Педрі 62), Родрі (Субіменді 99), Баена (Вільямс 75), Ямаль, Ольмо (Меріно 75), Оярсабаль (Торрес 62)

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Монтьєль (Моліна 58), Мартінес (Отаменді 44), Ромеро (Медіна 70), де Поль (Сімеоне 70), Фернандес, Мак Аллістер, Гонсалес (Паредес 46), Альварес (Сенесі 102), Мессі

Попередження: Лісандро Мартінес, Паредес, Фернандес, Ромеро, Макаллістер

Вилучення: Фернандес, 90+3, Паредес (після фінального свистка)