Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився думками стосовно українського хавбека Руслана Малиновського. Його слова наводить сайт TuttomercatoWEB.

Руслан змінює свій радіус дії і, можливо, центр ваги. Він провів чудовий матч у Кремоні, і мене радує ця його трансформація. Вони двоє можуть грати разом, так само як і Аморім може знайти своє місце.

Раніше я говорив про вибір, а тепер про те, щоб вони грали разом, але різниця полягає в тому, що я виймаю одного сильного гравця і вводжу іншого сильного. Це шлях, який ми проходимо разом, матчі мають велике значення, але я задоволений рівнем якості моїх гравців, особливо запасних, -сказав Де Россі.