Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі підбив підсумки матчу 24 туру Серії А проти Наполі (2:3). Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

Я не знаю, що сказати. Ми - я говорю і за колег - не знаємо, що сказати. Не враховуючи гіркоту і те, що нам не вистачило хитрості, ми більше нічого не розуміємо.

Футболу, в який грали ми, більше не існує. Я більше не знаю нічого напевно, не знаю, в якому виді спорту працюю тренером.

ЧЦі спотворені правила псують гру. Ми стали чіплятися за все підряд. Я був прихильником VAR, з ним мене за часів футболіста рідше грабували б. Але ми даємо йому занадто велику владу, і це небезпечно.

XКонтакт у футболі буде завжди, і це сумно, тому що ми всі беремо в цьому участь і будемо отримувати пенальті, - сказав тренер Дженоа.