Дебютант УПЛ орендував захисника ЛНЗ
Відомі деталі угоди
близько 2 годин тому
Фото - ФК Чорноморець
ЛНЗ оголосив перехід українського захисника Ярослава Кисіля в ФК Кудрівка. Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.
Футболіст перебрався в нову комаду на правах орендної угоди, яка розрахована до завершення нинішнього сезону УПЛ.
У першій частині нинішнього сезону Кисіль провів три матчі у всіх турнірах.
Наразі Кудрівка займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок в 16 матчах. Команда з Чернігівщини проводить дебютний сезон в елітному дивізіоні.
Поділитись