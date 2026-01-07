Павло Василенко

Після проходження планового медичного огляду 7 та 8 січня гравці ФК Кудрівка вирушать до Туреччини, де з 11 січня розпочнуть підготовку до другої частини сезону на зимових навчально-тренувальних зборах. Базовим місцем перебування команди Василя Баранова стане місто Сіде – один із провідних футбольних центрів зимової підготовки, який традиційно приймає клуби з різних країн Європи.

На синьо-білих чекає насичена програма, що включає серію контрольних матчів проти суперників із різних європейських чемпіонатів, повідомляє пресслужба Кудрівки.

16 січня у першому в історії клубу міжнародному матчі Кудрівка зіграє проти бронзового призера Суперліги Косова та учасника кваліфікації Ліги Конференцій – ФК Малишево.

20 січня на команду з Чернігівщини чекає протистояння з ФК Арда з елітного дивізіону Болгарії, який минулого сезону посів третє місце в чемпіонаті та здобув путівку до Ліги Конференцій.

Наразі команда Василя Баранова займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок в 16 матчах.