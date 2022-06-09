Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Качараба висловився про старт «синьо-жовтих» в Лізі націй
08:45
Хавбек збірної України Тарас Качараба висловився про свій дебют за національну команду і перемозі над Ірландією (1: 0) в Лізі націй.
«Емоції тільки позитивні. Було важливо перемогти в першій грі Ліги націй. У першому турі Ірландія програла Вірменії. Нам було важливо взяти три очки. Хлопці повністю виклалися на поле, незважаючи на те, що ми грали за новою схемою. Намагалися показати на поле все, що нам говорили. Перший раз в житті грав на такій позиції. У «Славії» я граю на позиції центрального захисника в схемі 4 - 3 - 3.
Тренер мені говорив, що якщо у втомлюся, то на кілька хвилин можна буде помінятися позиціями з Поповим. Але я відчував себе досить комфортно. Мій незарахований гол? Не думав, що там буде офсайд. Святкував стримано, тому що всі знаємо про ситуацію в Україні. Про війну. Хочу подякувати ВСУ за те, що вони роблять ».
Раніше головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні заявив, що його команда не заслужила поразки.
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