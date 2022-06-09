Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»

Хавбек збірної України Тарас Качараба висловився про свій дебют за національну команду і перемозі над Ірландією (1: 0) в Лізі націй.

Тренер мені говорив, що якщо у втомлюся, то на кілька хвилин можна буде помінятися позиціями з Поповим. Але я відчував себе досить комфортно. Мій незарахований гол? Не думав, що там буде офсайд. Святкував стримано, тому що всі знаємо про ситуацію в Україні. Про війну. Хочу подякувати ВСУ за те, що вони роблять ».