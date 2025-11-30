Дебютний гол Ісака допоміг Ліверпулю перемоги Вест Гем
Скандальний новачок відкрив лік голам в АПЛ
близько 15 годин тому
Фото - Getty Images
Вест Гем поступився Ліверпулю в матчі 13 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 0:2.
Чемпіон Англії протягом години не міг вразити ворота господарів, поки не вдалося відзначитись Ісаку. Форвард збірної Швеції забив перший гол в цьому чемпіонаті після скандального трансферу з Ньюкасла.
Мінімальна перевага зберігалась до заключних хвилин, поки Вест Гем не залишився у меншості після вилучення Пакета, а в доданий час Гакпо до асисту на Ісака додав гол, що забезпечив перемогу Ліверпулю.
АПЛ. 13 тур
Вест Гем - Ліверпуль 0:2
Голи: Ісак, 60, Гакпо, 90+2