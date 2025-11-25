Англійська Премєр-ліга у соцмережі X прокоментувала суперечливий момент, який стався у першому таймі поєдинку між Манчестер Юнайтед та Евертоном у 12 турі чемпіонату Англії. Ліга повідомила, що рішення арбітра вилучити Ідріссу Гуйе було визнано правильним після перегляду відеоповтору.

Зустріч, що пройшла у Манчестері, завершилася перемогою Евертона з рахунком 1:0. Єдиний гол на 29 хвилині забив Дьюсбері-Холл. Головним арбітром матчу був Тоні Гаррінгтон.

Інцидент стався на 13 хвилині, коли між Гуйе та його одноклубником Майклом Кіном виникла сутичка. Після короткої паузи рефері показав захиснику червону картку. Пізніше VAR підтвердив покарання, оскільки дії футболіста були класифіковані як удар у обличчя партнера по команді.

У Премєр-лізі зазначили, що трактування епізоду відповідає правилам, а втручання системи відеоповтору підтвердило початкове рішення арбітра.