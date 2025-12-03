Павло Василенко

Зимове трансферне вікно стрімко наближається, але спортивний директор Барселони Деку окреслив зовсім інші пріоритети клубу на найближчі тижні.

Зазвичай січневе вікно – це шанс для команд точково підсилити свій склад перед вирішальною фазою сезону. Проте для Барселони зараз ключовим є інше.

«Коли ми аналізували наш склад, пріоритетом було продовження контрактів. Не лише на цей сезон – нам потрібна стабільність на майбутнє. Хоча частина гравців виступає тут багато років, ця команда фактично була сформована в попередні сезони. Йдеться про її зміцнення на наступні роки», – пояснив Деку.

Після цього він підтвердив: Ерік Гарсія найближчим часом підпише новий контракт, залишилося узгодити останні деталі.

Тож уболівальникам Барселони не варто очікувати гучних підписань у січні. Гансі Флік вважає, що склад команди вже достатньо сильний.

«Важко розраховувати, що зимове трансферне вікно принесе щось вагоме. Звісно, іноді нам вдавалося це раніше – згадати хоча б прихід Едгара Давідса чи нещодавнє підписання Обамеянга. Але зараз ми не в тій ситуації. Гравців рівня Обамеянга в січні знайти майже неможливо. Тоді у нього був конфлікт з Арсеналом, тому він став доступним. Не думаю, що нам потрібні нові гравці в нинішньому складі», – цитує спортивного директора каталонців видання Mundo Deportivo.

Наразі Барселона займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 37 очок.