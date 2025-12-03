Ганс-Дітер Флік поділився враженнями після перемоги своєї команди над Атлетіко з рахунком 3:1 у перенесеній грі 19 туру Ла Ліги. Наставник наголосив на важливості результату та підкреслив, що команда рухається у потрібному напрямку.

«Думаю, наша гра була на іншому рівні. Ми зустрілися з чудовою командою. Боролися, були єдині – це було неймовірно. Я дуже задоволений. Дуже важливо, що деякі гравці повернулися, хоча не всі готові на 100%, тому довелося робити заміни.

Ми більше контролювали гру та створювали більше вільних зон. Це радує. Рафінья для нас дуже важливий. Його повернення приносить користь команді. Ми бачили, як він зіграв сьогодні, і пам’ятаємо його минулі виступи.

Приємно отримати заряд упевненості у матчі з такою командою, як Атлетіко», – сказав головний тренер Барселони», - заявив Флік.