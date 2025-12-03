Каталонська Барселона зазнала серйозної втрати у складі, адже хавбек Дані Ольмо травмувався до кінця календарного року через травму плеча.

Півзахисник отримав пошкодження у поєдинку Ла Ліги проти Атлетіко (3:1), невдало приземлившись після голу на 65-й хвилині. Матч він продовжити не зміг і його замінив Ферран Торрес.

За даними видання AS та інших іспанських джерел, у футболіста виявлено вивих плечового суглоба. Відновлення може зайняти щонайменше чотири тижні, що означає відсутність Ольмо на полі до завершення 2025 року.