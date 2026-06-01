Хоча представниця Франції Діана Перрі сьогодні програла свій матч 1/8 фіналу на Ролан Гаррос, глядачі на центральному корті імені Філіпа Шатріє насолодилися особливою церемонією після завершення її поєдинку.

На майданчик вийшли четверо ключових гравців ПСЖ та збірної Франції: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Бредлі Баркола та Воррен Заїр-Емері , які показали вболівальникам два трофеї Ліги чемпіонів, виграні зі своїм клубом за останні два сезони. Вони отримали оплески глядачів, а самі гравці виступили з промовами та відповіли на запитання ведучих. Дембеле та компанія не приховували свого бажання здобути перемогу в Лізі чемпіонів наступного року, але наголосили, що зараз зосереджені на майбутньому чемпіонаті світу, підготовку до якого розпочнуть завтра в Клерфонтені.

Навіть італійський тенісист Флавіо Коболлі, який сьогодні раніше забезпечив собі місце у чвертьфіналі Ролан Гаррос, вийшов на корт. Він привітав гравців з успішним захистом титулу Ліги чемпіонів та сфотографувався з ними.

У ВІП-ложі був президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, який також тепло привітав деяких своїх зірок.