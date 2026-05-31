УЄФА назвав найкращого футболіста сезону ЛЧ: ним став лідер ПСЖ
Визнання отримав Хвіча Кварцхелія
29 хвилин тому
Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим футболістом Ліги чемпіонів сезону-2025/26. В УЄФА відзначили грузинського гравця, який разом із паризьким клубом завоював головний єврокубковий трофей.
У поточному розіграші турніру Кварацхелія взяв участь у 16 поєдинках. У цих матчах атакувальний півзахисник відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, у фінальному матчі французький ПСЖ обіграв лондонський Арсенал, здобувши титул переможця Ліги чемпіонів другий рік поспіль.
