Боруссія Дортмунд прийматиме Баварію у другому Дер Класікері сезону, намагаючись продовжити безпрограшну серію в Бундеслізі та перемогти принципового суперника.

Форма команд та новини перед матчем

Боруссія після вильоту з Ліги чемпіонів у сенсаційному стилі підходить до гри на підйомі: команда не програє в чемпіонаті вже 16 матчів поспіль (11 перемог, 5 нічиїх) – найдовша серія серед топ-5 ліг Європи. Вдома «жовто-чорні» перемагали в 13 з 15 останніх матчів Бундесліги (2 нічиї), забивши по 3+ голи в 10 з них. Дортмунд забив у всіх 23 матчах ліги цього сезону.

Баварія також забиває в кожному матчі Бундесліги-2025/26 і приїжджає до Дортмунда з наміром наблизити чемпіонський титул. Команда Вінсента Компані – найкраща виїзна команда ліги (9 перемог, 2 нічиї, 0 поразок, +28 різниця м’ячів). Баварія не програє на виїзді в чемпіонаті вже 20 матчів поспіль (15 перемог, 5 нічиїх) – третя найдовша серія в історії клубу.

Історія протистоянь

Це 139-та зустріч Боруссії та Баварії в Бундеслізі – найчастіше протистояння в історії німецького професійного футболу. Баварія програла Боруссії більше матчів (33), ніж будь-якій іншій команді, але на виїзді не програє останні 7 зустрічей (5 перемог, 2 нічиї).

Гаряча статистика та тренди

Боруссія пропустила лише 8 голів у домашніх матчах Бундесліги цього сезону – найменше в лізі.

Боруссія забивала 2+ голи в 8 з 9 останніх домашніх офіційних матчів.

Баварія в середньому забиває 3,56 голи в останніх 9 виїзних офіційних матчах.

Баварія пропускає найменше ударів за гру в Бундеслізі цього сезону (9,8).

Ключові гравці та втрати

Фабіо Сілва забив на 95-й хвилині в попередньому матчі – його внесок у голи в Бундеслізі становить гол або асист кожні 79 хвилин (другий показник після Гаррі Кейна та Майкла Олісе). У першому матчі проти Баварії він забив і віддав гольову передачу.

У Боруссії дискваліфікований Юліан Рєрсон. У Баварії травмований Мануель Ноєр.

Прогноз

Обидві команди виглядають рівними, тому нічия – один з логічних варіантів.

