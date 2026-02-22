Павло Василенко

У Баварії знову кадрові проблеми. Мюнхенський клуб підтвердив травму одного зі своїх ключових захисників – Альфонсо Девіс вибув через м’язове ушкодження.

Інцидент стався у суботньому матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта, який завершився драматичною перемогою Баварії з рахунком 3:2. Канадський захисник, який лише нещодавно повернувся на поле після тривалого відновлення від травми коліна, не зміг дограти поєдинок. На початку другого тайму Девіс раптово впав на газон та потребував негайної медичної допомоги.

Після огляду лікарів 23-річного захисника замінили на Хірокі Іто на 50-й хвилині зустрічі. Уже після матчу медична служба клубу підтвердила серйозність ушкодження.

«Альфонсо Девіс отримав розрив м’яза правого стегна під час переможного матчу проти Айнтрахта з рахунком 3:2. Захисник вибув на невизначений час», – йдеться в офіційній заяві мюнхенців.

Термін відновлення гравця наразі не розголошується, однак чергова травма викликає занепокоєння в тренерського штабу. Для Баварії, яка входить у вирішальну фазу сезону, втрата швидкісного та універсального оборонця може стати відчутним ударом.