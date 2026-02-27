Компані вийшов із заявою щодо шансів Ноєра зіграти проти Боруссії Д
Головний тренер Баварії розповів про стан досвідченого голкіпера
близько 13 годин тому
Мануель Ноєр/фото: Баварія
Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про стан голкіпера Мануеля Ноєра перед матчем проти дортмундської Боруссії. Раніше 39-річний воротар пропустив зустріч із Айнтрахтом (3:2) через травму.
«Ситуація з Ману виглядає непогано. Ми думали, що він вибуде на довший термін. Можливо, він сьогодні потренується з нами, а потім подивимося. Я хочу поговорити з ним ще раз», — наводить слова Компані Bayern & Germany.
Компані зазначив, що якщо Ноєр не зможе вийти на поле, його місце займе Урбіг, який вразив стабільною грою в останніх поєдинках.
Матч Бундесліги Боруссія – Баварія відбудеться 28 лютого, початок зустрічі заплановано на 19:30.