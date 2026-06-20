Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Туреччини зазнала сенсаційної поразки від Парагваю та достроково втратила шанси на вихід у плейоф.

Початок матчу став для турецької команди справжнім холодним душем. Уже на другій хвилині Галарса відкрив рахунок, вивівши Парагвай уперед. Після цього південноамериканська збірна зробила ставку на максимально обережний футбол, щільну оборону та гру другим номером, намагаючись утримати мінімальну перевагу.

Наприкінці першого тайму ситуація для Парагваю значно ускладнилася. Півзахисник Мігель Альмірон отримав червону картку через епізод, у якому він прикривав рот руками під час розмови із суперником. За новими правилами така дія розцінюється як порушення, що карається вилученням. У підсумку весь другий тайм парагвайці провели в меншості, однак навіть це не допомогло Туреччині змінити хід зустрічі.

Попри чисельну перевагу після перерви, турецька збірна так і не змогла реалізувати жоден зі своїх моментів. Команда активно атакувала, багато била по воротах, створювала тиск на захист суперника, але знову залишила поле без забитого м’яча.

Статистика Туреччини на цьому чемпіонаті світу виглядає особливо болісно. За два матчі команда завдала 62 удари по воротах суперників, однак не забила жодного м'яча. У грі проти Парагваю турки пробили 32 рази, а в поєдинку з Австралією — ще 30 разів. Водночас така активність в атаці не принесла жодного результату.

Після другої поразки поспіль Туреччина залишилася з нулем очок і достроково вибула з боротьби за вихід до плейоф. Команда вже не може наздогнати Австралію та Парагвай, які мають перевагу завдяки перемогам в очних зустрічах. Збірна США, набравши шість очок, достроково гарантувала собі місце в наступному раунді.

Виступ Туреччини на ЧС-2026 вийшов одним із головних розчарувань турніру. Команда, від якої очікували значно більшого, не змогла реалізувати потенціал свого «найкращого покоління в історії». Виступ турецької збірної певною мірою нагадав ситуацію з Україною на Євро-2024, коли великі очікування від такого складу завершилися болючим провалом.

Кенан Їлдиз, Арда Гюлер та інші лідери Туреччини залишать чемпіонат світу без плейоф, а сама команда — з величезною кількістю ударів, нульовою результативністю та відчуттям змарнованого шансу.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Туреччина – Парагвай 0:1

Гол: Галарса 2

Туреччина: Чакир, Мюлдюр, Демірал, Бардакджі (Кокджу 86), Кадіоглу (Ельмалі 70), Юксек (Узун 60), Чалханоглу, Акгюн (Гюль 60), Гюлер, Їлдиз, Актюрокглу (Їлмаз 46)

Парагвай: Гілл, Касерес (Майдана 81), Гомес (Веласкес 67), Альдерете, Алонсо, Альмірон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса, Пітта (Бобаділья 46), Енкісо (Авалос 90+2)

Попередження: Ельмалі, 71 – Галарса, 4

Вилучення: Альмірон 45+3

Відео: MEGOGO