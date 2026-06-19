Павло Василенко

Другий тур групового етапу в квартеті D відкрився протистоянням збірних США та Австралії. Господарі ЧС-2026 ще у першому таймі зробили суттєву заявку на перемогу.

Вже на старту поєдинку господарям турніру вдалося вийти вперед. Автоголом на користь команди Маурісіо Почеттіно відзначився австралійський захисник Кемерон Берджесс.

Наприкінці другого тайму американська збірна подвоїла свою перевагу. За США забитим м'ячем відзначився оборонець іспанського Вільярреалу Александер Фрімен.

Таким чином, команда Маурісіо Почеттіно достроково вирішила питання виходу до 1/16 фіналу мундіалю.

США посідає першу позицію в групі, маючи шість очок. У заключному поєдинку групового етапу підопічні Почеттіно зіграють проти Туреччини (26 червня).

Австралія ж наразі займає друге місце, набравши три бали. Фінальний матч групового етапу австралійці проведуть проти команди Парагваю (26 червня).

ЧС-2026, 2-й тур

Група D

США – Австралія – 2:0

Голи: Берджесс, 11 (автогол), Фрімен, 43.