Павло Василенко

Польський захисник Томаш Кендзьора знову виступатиме за київське Динамо. 32-річний футболіст підписав з біло-синіми контракт строком на два роки, повідомляє пресслужби клуба.

Нагадаємо, Томаш перейшов до біло-синіх влітку 2017 року та провів за Динамо майже 200 матчів у всіх турнірах. Після початку повномасштабної війни виступав на правах оренди за польський Лех і грецький ПАОК, а влітку 2024 року уклав повноцінний дворічний контракт із клубом із Салонік.

У Греції Кендзьора остаточно перекваліфікувався з правого захисника в центрального, ставши одним із найсильніших виконавців свого амплуа в місцевому чемпіонаті. У 2024 році разом із ПАОКом він став чемпіоном Греції.

До Динамо футболіст приєднався в статусі вільного агента.