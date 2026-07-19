Сергій Разумовський

У матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 збірна Англії перемогла Францію у надрезультативному поєдинку та здобула бронзові медалі турніру.

Команда Томаса Тухеля потужно провела перший тайм і ще до перерви фактично створила собі величезну перевагу. Уже на 3-й хвилині рахунок відкрив Деклан Райс, а на 18-й Езрі Конса подвоїв перевагу англійців. Надалі своє слово сказав Букайо Сака, який забив двічі ще до завершення першої половини зустрічі — на 37-й хвилині та в компенсований час першого тайму.

Після перших 45 хвилин Англія вела з рахунком 4:0, і здавалося, що інтригу в матчі за бронзу вже повністю знято. Франція виглядала розгубленою, а англійці впевнено контролювали перебіг гри та регулярно знаходили вільні зони біля воріт суперника.

У перерві Дідьє Дешам спробував змінити хід поєдинку та провів одразу чотири заміни. Зокрема, на поле вийшли Усман Дембеле та Бредлі Барколя. Ці рішення швидко дали результат. На 48-й хвилині Кіліан Мбаппе скоротив відставання, а вже на 54-й Барколя забив другий м’яч французів.

На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль і зробив рахунок 3:4, повернувши Францію у боротьбу за медалі. Після цього матч став ще більш відкритим, а напруга зросла до максимуму, адже французи отримали реальний шанс врятувати гру після провального першого тайму.

Втім, Англія зуміла витримати тиск суперника. На 87-й хвилині Сака реалізував пенальті, оформив хет-трик і знову збільшив перевагу своєї команди до двох м’ячів. Франція не здалася й у компенсований час знову скоротила відставання завдяки голу Дембеле на 90+6-й хвилині.

Остаточну крапку в яскравому матчі поставив Джуд Беллінгем. На 90+8-й хвилині півзахисник збірної Англії забив шостий м’яч своєї команди та встановив фінальний рахунок 6:4.

Таким чином, Англія завершила чемпіонат світу-2026 із бронзовими медалями. Франція, попри потужну спробу камбеку в другому таймі, залишилася без нагород, а Дідьє Дешам залишив збірну матчем, у якому його команда пропустила шість м'ячів.

Чемпіонат світу-2026, матч за третє місце

Франція – Англія 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Барколя, 54, Дембеле, 90+6 – Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8

Франція: Меньян, Ґюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Ернандес (Дінь, 46), Заїр-Емері, Рабйо, Олісе, Шеркі (Дембеое, 46), Дуе (Барколя, 46), Мбаппе

Англія: Гендерсон, Куанса (Джеймс, 83), Конса, Ґеї (Чалоба, 90+3), Спенс, Райс, Сака, Роджерс, Езе (Беллінгем, 80), Рашфорд (Воткінс, 46), Тоуні (Андерсон, 80)