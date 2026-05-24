Доля «срібла» УПЛ визначилася на останніх хвилинах. Динамо залишилося без медалей, а Ярмоленко – без рекорду
Як завершилася гонитва за другу позицію?
близько 22 годин тому
Фінальний, 30-й тур української Прем'єр-ліги остаточно визначив розподіл місць у верхній частині таблиці. Головна інтрига розгорталася у боротьбі за срібні медалі, де ЛНЗ і Полісся до останніх хвилин зберігали шанси фінішувати другими. Одразу чотири матчі проходили паралельно: Полісся приймало Рух, Оболонь грала з ЛНЗ, Динамо зустрічалося з Кудрівкою, а Верес протистояв Металісту 1925.
Полісся у домашньому матчі проти Руху мало лише одне завдання — перемагати й стежити за результатом конкурентів. Житомиряни з перших хвилин діяли активніше, поступово захопили ініціативу та ще до перерви відкрили рахунок. На 27-й хвилині Андрієвський віддав передачу на Філіппова, який реалізував момент і вивів господарів уперед у грі проти молодого складу львів’ян.
У другому таймі команда не стала грати на утримання рахунку й продовжила контролювати перебіг зустрічі. Руху не вдалося серйозно змінити хід поєдинку, а на 82-й хвилині Сарапій забив другий м’яч, фактично закривши питання про переможця. Полісся виконало свою частину завдання, але його доля залежала від матчу в Києві.
Там ЛНЗ проводив ключову гру проти Оболоні. Черкаському клубу для «срібла» була потрібна тільки перемога, однак суперник довго не дозволяв гостям забити. Оболонь організовано оборонялася, а воротар Федорівський кілька разів рятував команду після небезпечних ударів. Розв’язка настала на 81-й хвилині, коли Микитишин знайшов свій шанс і точним ударом приніс ЛНЗ надважливий гол. Попри 10 компенсованих хвилин, Оболонь не змогла відігратися, а черкасці втримали мінімальну перевагу.
Динамо, яке ще мало теоретичні шанси на медалі, приймало Кудрівку. Кияни відкрили рахунок після кутового: Михавко замкнув подачу Піхальонка. Згодом Сторчоус відновив рівновагу, а перед перервою Андрій оформив дубль і зрівнявся з Пономаренком у гонці бомбардирів. У другому таймі Матвій знову забив і в підсумку став найкращим снайпером УПЛ сезону-2025/26. Наприкінці зустрічі Ярмоленко віддав результативну передачу на Герреро, який приніс Динамо перемогу.
Ще один матч туру відбувся між Вересом і Металістом 1925. Після безгольового першого тайму харків’яни забили єдиний м’яч у грі: Салюк скористався передачею Антюха та забезпечив своїй команді перемогу.
У підсумку ЛНЗ набрав 60 очок і вирвав срібні медалі чемпіонату. Полісся завершило сезон із 59 балами, відставши від черкаської команди лише на один пункт.
УПЛ, 30-й тур
Оболонь – ЛНЗ 0:1
Голи: Микитишин, 81
Полісся – Рух 2:0
Голи: Філіппов, 27, Сарапій, 82
Динамо – Кудрівка 3:2
Голи: Михавко, 22; Пономаренко, 61; Герреро, 81 – Сторчоус, 36, 45
Верес – Металіст 1925 0:1
Гол: Салюк, 63
