Сергій Разумовський

Фінальний, 30-й тур української Прем'єр-ліги остаточно визначив розподіл місць у верхній частині таблиці. Головна інтрига розгорталася у боротьбі за срібні медалі, де ЛНЗ і Полісся до останніх хвилин зберігали шанси фінішувати другими. Одразу чотири матчі проходили паралельно: Полісся приймало Рух, Оболонь грала з ЛНЗ, Динамо зустрічалося з Кудрівкою, а Верес протистояв Металісту 1925.

Полісся у домашньому матчі проти Руху мало лише одне завдання — перемагати й стежити за результатом конкурентів. Житомиряни з перших хвилин діяли активніше, поступово захопили ініціативу та ще до перерви відкрили рахунок. На 27-й хвилині Андрієвський віддав передачу на Філіппова, який реалізував момент і вивів господарів уперед у грі проти молодого складу львів’ян.

У другому таймі команда не стала грати на утримання рахунку й продовжила контролювати перебіг зустрічі. Руху не вдалося серйозно змінити хід поєдинку, а на 82-й хвилині Сарапій забив другий м’яч, фактично закривши питання про переможця. Полісся виконало свою частину завдання, але його доля залежала від матчу в Києві.

Там ЛНЗ проводив ключову гру проти Оболоні. Черкаському клубу для «срібла» була потрібна тільки перемога, однак суперник довго не дозволяв гостям забити. Оболонь організовано оборонялася, а воротар Федорівський кілька разів рятував команду після небезпечних ударів. Розв’язка настала на 81-й хвилині, коли Микитишин знайшов свій шанс і точним ударом приніс ЛНЗ надважливий гол. Попри 10 компенсованих хвилин, Оболонь не змогла відігратися, а черкасці втримали мінімальну перевагу.

Динамо, яке ще мало теоретичні шанси на медалі, приймало Кудрівку. Кияни відкрили рахунок після кутового: Михавко замкнув подачу Піхальонка. Згодом Сторчоус відновив рівновагу, а перед перервою Андрій оформив дубль і зрівнявся з Пономаренком у гонці бомбардирів. У другому таймі Матвій знову забив і в підсумку став найкращим снайпером УПЛ сезону-2025/26. Наприкінці зустрічі Ярмоленко віддав результативну передачу на Герреро, який приніс Динамо перемогу.

Ще один матч туру відбувся між Вересом і Металістом 1925. Після безгольового першого тайму харків’яни забили єдиний м’яч у грі: Салюк скористався передачею Антюха та забезпечив своїй команді перемогу.

У підсумку ЛНЗ набрав 60 очок і вирвав срібні медалі чемпіонату. Полісся завершило сезон із 59 балами, відставши від черкаської команди лише на один пункт.

УПЛ, 30-й тур

Оболонь – ЛНЗ 0:1

Голи: Микитишин, 81

Полісся – Рух 2:0

Голи: Філіппов, 27, Сарапій, 82

Динамо – Кудрівка 3:2

Голи: Михавко, 22; Пономаренко, 61; Герреро, 81 – Сторчоус, 36, 45

Верес – Металіст 1925 0:1

Гол: Салюк, 63