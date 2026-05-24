Сергій Разумовський

Ріко Верховен не погодився з результатом бою проти Олександра Усика та подав офіційний протест одразу після поєдинку.

Про це нідерландський кікбоксер повідомив у своєму Instagram вже дорогою до аеропорту. Верховен натякнув, що його команда має претензії до застосування правил у ключовий момент бою. У підписі до публікації він написав:

Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо. Ріко Верховен нідерландський кікбоксер

Бій Усик — Верховен завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. На момент зупинки поєдинку ситуація на суддівських записках була майже рівною: двоє суддів виставили рахунок 95:95, а один віддавав мінімальну перевагу Верховену — 95:94. Ймовірно, саме епізод, який призвів до зупинки бою, став підставою для протесту з боку команди нідерландця.