Павло Василенко

Голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма опинився за крок від небажаного антирекорду. За короткий період виступів у Англійській Прем’єр-лізі він уже отримав чотири жовті картки: у минулому матчі – за затягування часу, у попередньому – за протести.

У історії турніру ще жоден воротар не набирав п’ять попереджень. Щоб уникнути цього негативного досягнення, голкіперу Манчестер Сіті потрібно провести наступні шість матчів без жодної нової жовтої – фактично протриматися у дисципліні до Нового року.

Хосеп Гвардіола, утім, не драматизує ситуацію: головний тренер заявив, що в разі дискваліфікації просто випустить резервного голкіпера Джеймса Траффорда.