Павло Василенко

Голкіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумму визнано найкращим воротарем 2025 року, на честь цього футболісту вручили трофей імені Лева Яшина. Минулого сезону у складі ПСЖ італієць став чемпіоном Франції, виграв Кубок та Суперкубок країни, а також завоював трофей Ліги чемпіонів.

У жіночій номінації здобула перемогу Ханна Хемптон з Челсі. Минулого сезону футболістка стала чемпіонкою Англії у складі лондонців, виграла чемпіонат Європи, а також здобула «Золоту рукавичку» англійської жіночої Суперліги.