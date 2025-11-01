Павло Василенко

Джанлуїджі Доннарумма був одним із основних гравців останнього трансферного вікна, перейшовши з ПСЖ до Манчестер Сіті, завершивши своє чотирирічне перебування у Парижі. І його відхід зі столиці Франції досі є предметом дискусій.

Після того, як з'явилися повідомлення про те, що італійський голкіпер не хоче продовжувати свій контракт, він сам спростував цю інформацію у своїй прощальній промові:

«На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною цієї групи та робити свій внесок в успіх цієї команди. Це рішення, яке мене розчарувало та засмутило».

Відповідальність тепер покладається на Луїса Енріке. За даними італійських та французьких ЗМІ, тренер був винен у тому, що Доннарумма не залишився в паризькому клубі, відкривши двері для підписання Лукаса Шевальє з Лілля.