Павло Василенко

Львівські Карпати змушені заплатити чималу суму за зміну головного тренера. 31 грудня 2025 року клуб за обопільною згодою сторін припинив співпрацю з Владиславом Лупашком, однак фінансові наслідки цього рішення виявилися доволі відчутними.

Як повідомляє Sport.ua, контракт Лупашка був розрахований ще на півтора року, тому згідно з умовами угоди Карпати мають компенсувати тренеру заробітну плату до завершення терміну дії договору. Сторонам вдалося дійти компромісу, однак сума виплат усе одно виглядає значною.

За наявною інформацією, загальна компенсація становить близько 250 тисяч євро. У цю суму входять не лише виплати самому Лупашку, а й компенсація для його тренерського штабу. Таким чином, розставання з фахівцем стало серйозним фінансовим навантаженням для клубу.

Якщо ж згадати, що під час переходу Лупашка до Львова Карпати заплатили його попередньому клубу – Інгульцю – понад 200 тисяч євро, загальна вартість співпраці з тренером виглядає ще більш вражаючою. Сукупні витрати значно перевищили очікування, а спортивного прориву команда так і не отримала.

Наразі Карпати посідають дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 19 очок. Ім’я нового головного тренера клуб обіцяє офіційно оголосити в середині січня, коли львів’яни спробують перезавантажити сезон і виправити ситуацію.