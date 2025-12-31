Карпати офіційно відправили Лупашка у відставку
За згодою сторін
24 хвилини тому
Владислав Лупашко / Фото - Карпати Львів
Футбольний клуб Карпати та головний тренер Владислав Лупашко припинили співпрацю за згодою сторін, повідомляє пресслужба клубу.
Фахівець пропрацював в Карпатах останні півтора сезони, змінивши на посаді Мирона Маркевича.
Зелено-білі за каденції попереднього тренера провели 50 матчів: 19 перемог, 14 нічиїх, 17 поразок.
Карпати за підсумками першої половини сезону 2025/26 з 19 пунктами йдуть дев'ятими.
Чемпіон Бразилії відмовився продавати в Європу колишню зірку Карпат.