Лупашко вийшов із заявою після звільнення з Карпат
Коуч опублікував пост у соціальних мережах
21 хвилину тому
Український тренер Владислав Лупашко, якого напередодні відправили у відставку з посади головного наставника львівських Карпат, підбив підсумки 2025 року, торкнувшись періоду своєї роботи в стані команди.
«Зараз популярно підбивати підсумки року.Я ж дивлюся ширше – бо іноді одного року недостатньо. За 1,5 роки щоденної чесної роботи було багато моментів, які сформували мене сильніше, ніж будь-які цифри.
Це був період рішень, відповідальності й розуміння, у що я вірю і як хочу працювати. Один із найбільш насичених відрізків у моєму житті.І наступний рік – це не новий старт, а продовження цього шляху», – написав Лупашко.
Цього сезону Карпати розташовуються на дев'ятій позиції у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, набравши 19 очок за підсумками 16 проведених матчів.