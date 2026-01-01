Український тренер Владислав Лупашко, якого напередодні відправили у відставку з посади головного наставника львівських Карпат, підбив підсумки 2025 року, торкнувшись періоду своєї роботи в стані команди.

«Зараз популярно підбивати підсумки року.Я ж дивлюся ширше – бо іноді одного року недостатньо. За 1,5 роки щоденної чесної роботи було багато моментів, які сформували мене сильніше, ніж будь-які цифри.

Це був період рішень, відповідальності й розуміння, у що я вірю і як хочу працювати. Один із найбільш насичених відрізків у моєму житті.І наступний рік – це не новий старт, а продовження цього шляху», – написав Лупашко.