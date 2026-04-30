Дортмундська Боруссія хоче продовжити угоду з гравцем молодіжної збірної України
Він ще не встиг дебютувати за першу команду «шмелів»
близько 2 годин тому
Данило Кревсун / Фото - Yahoo
Боруссія Дортмунд прагне підписати новий контракт з 20-річним українським захисником Данилом Кревсуном. Про це повідомляє RUHR24 з посиланням на Bild.
Нинішня угода українця з клубом діє до кінця поточного сезону. Кревсун ще не дебютував за першу команду.
У нинішній кампанії Данило грав за Боруссію-2 – 33 матчі, 2 голи, 3 асисти.
Раніше він також грав за Боруссію U-19 – 37 матчів, 9 голів, 8 асистів.
Нагадаємо, Кревсун у цьому сезоні був заявлений за Боруссію на Лігу чемпіонів.
