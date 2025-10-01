У другому турі групового етапу молодіжного чемпіонату світу збірна України U-20 зіграла внічию з командою Панами з рахунком 1:1.

Після фінального свистка півзахисник української команди Данило Кревсун поділився враженнями від поєдинку, зазначивши, що зустріч із Південною Кореєю виявилася складнішою.

«Я вважаю, що в цьому матчі повинна була бути перемога. Але гра склалася не найкращим чином. Було багато необов'язкових втрат м'яча, багато сумбуру. Треба було в деяких моментах діяти спокійніше й реалізовувати наші шанси. Звичайно, ми всі засмучені, але попереду ще один поєдинок. Із завтрашнього дня сфокусуємося на ньому й будемо готуватися. Нічого страшного не сталося.

Із Південною Кореєю було важче, адже в другому таймі ця команда домінувала. А в матчі з Панамою ми частіше володіли м'ячем, боролися один в один по всьому полю. Треба було більше грати через фланги, але це не завжди вдавалося», — сказав Кревсун для УАФ.