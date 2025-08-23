Павло Василенко

У першому турі Бундесліги Санкт-Паулі на своєму стадіоні приймав дортмундську Боруссію. Поєдинок завершився внічию – 3:3.

Незважаючи на перевагу в рахунку 3:1, Боруссія не змогла здобути перемогу. На 85-й хвилині дортмундська команда залишилася в меншості після вилучення захисника Філіппо Мане, а господарів цим скористалися і забили два голи три хвилини.

Відзначимо, що в кінці першого тайму форвард Боруссії Серу Гірассі не реалізував пенальті.

Бундесліга, 1-й тур

Санкт- Паулі – Боруссія Д – 3:3

Голи: Унтонджі, 50, Сінані, 86 (пен), Сміт, 89 – Гірассі, 34, Антон, 67, Брандт, 74.