Сергій Стаднюк

Завершилася більшість найцікавіших товариський матчів ігрового дня за участі топклубів Європи.

Аталанта після поразки від Кельна (0:4) провела 75-хвилинний спаринг із хорватською Опатією, який завершився нічиєю 3:3, продовжуючи кризу італійського клубу. За бергамасків забили Камалдін, Сулемана та Самарджич (з пенальті), тоді як суперник відповів дублем Зібановича та голом Аджаї. Матч пройшов у рівній боротьбі з обопільними моментами до фінального свистка.

Наполі у четвертому контрольному поєдинку розгромив Сорренто у Кастель-ді-Санґро. Лукка відкрив рахунок ударом головою, а Мактоміней подвоїв перевагу. Після перерви Гаса зробив рахунок розгромним, а наприкінці зустрічі Лукаку замкнув передачу Дзанолі.

Мілан у Лондоні розгромно поступився Челсі у завершальній передсезонній грі. Уже на 18-й хвилині італійці пропустили два м’ячі – Кубіш уразив власні ворота, також відзначився Педро. Більш того «россонері» ще й залишилися у меншості. Автор автоголу став справжнім антигероєм зустрічі, заробивши ще й червону.

Після перерви за гостей дебютував Лука Модрич і допоміг створити кілька нагод, зокрема в епізоді з голом Фофани, але суперник оформив упевнену перемогу, забивши ще двічі – Ділеп оформив дубль з пенальті та з гри.

Ювентус на виїзді засмутив Зігнал Ідуна Парк, здолавши місцеву Боруссію. «Стара синьйора» на початку другого тайму повела у два м’ячі завдяки дублю Камб’язо. Наприкінці зустрічі Баєр скоротив відставання. Однак на більше дортмундців уже не вистачило.

Товариські матчі

Аталанта – Опатія 3:3

Голи: Сулемана, 23, 34, Самарджич, 71 (пен.) – Жлібанович, 29, 45+1, Аджаї, 50

Наполі – Сорренто 4:0

Голи: Лукка, 12, Мактоміней, 22, Гаса, 75, Лукаку, 85

Челсі – Мілан 4:1

Голи: Кубіш, 5 (автогол), Жоао Педро, 8, Ділеп, 67 (пен.), 90 – Фофана, 70

Вилучення: Кубіш, 18

Боруссія Дортмунд – Ювентус 1:2

Голи: Баєр, 89 – Камб’язо, 16, 53