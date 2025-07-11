Головний тренер Ільвеса Йоонас Рантанен підбив підсумки матчу стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря (0:6). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Підсумковий результат жорсткий і, звісно, викликає величезне розчарування. Ми грали проти надзвичайно сильної команди за європейськими мірками й намагалися адаптуватися до цього рівня настільки добре, наскільки могли. Ми мали стримати рахунок у скромніших межах, але суперник безжально використав навіть наші найменші помилки.

Ми повинні прийняти цей результат і проковтнути його без виправдань. Але далі вже від нас залежить – або застрягнемо в розчаруванні, або витягнемо з цього досвіду максимум і станемо кращими. Ми проаналізуємо все, що сталося, а потім зосередимося на матчі в понеділок.