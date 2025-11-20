Павло Василенко

Півзахисник Кирило Ковалець, як і зазначав головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко, має чинний контракт з клубом і офіційно залишається його гравцем, хоча наразі переведений до складу дубля.

Механізму для одностороннього розірвання угоди немає, однак футболіст не отримує ігрового часу, що розглядається як порушення контрактних зобов’язань.

Як стало відомо Футбол 24, саме через це Ковалець подав справу на розгляд до європейської футбольної інстанції, вважаючи такі дії клубу неправомірними.

При цьому Олександрія продовжує щомісячно виплачувати йому заробітну плату, адже договір надалі є чинним. За наявною інформацією, у межах цього процесу Ковалець вимагає суттєве фінансове відшкодування за порушення умов контракту.