Керівництво Олександрії поки не збирається відправляти у відставку головного тренера Кирила Нестеренка. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Хто наступний тренер? Ну, наступного тренера не може бути, бо, з того що я знаю, станом на зараз ніхто нікого звільняти не збирається. Як ніхто не збирається давати комусь карт-бланш терміном на рік, сезон і наступне тисячоліття, бо ми знаємо дуже поважні клуби, де карт-бланші тренерам давали на півтора-два роки. Чим це все закінчувалося, ви або здогадуєтесь, або пам’ятаєте.

Отже, у клубу є два завдання в цьому сезоні. Стратегічне – це побудова нової команди. Турнірне завдання – це фінішувати у небезпечній зоні (ймовірно, малося на увазі за її межами – прим.). Це формулювання я трактую як не опуститися нижче 12-го місця.

Так, колись уже такий етап в новітній історії Олександрії був. І ми пам’ятаємо, що, в принципі, починалося там не набагато краще. Чим скінчилося, ми теж пам’ятаємо – друге місце в попередньому сезоні.