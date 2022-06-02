Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»
Форвард уже забивав важливий м'яч збірної України на «Гемпден Парк»
10:40
Артем Довбик / Фото - УАФ
Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував свій гол у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).
Цей стадіон для мене фартовий, виходить. Радий, що зміг забити на цьому стадіоні У мене був певний флешбек, такі емоції були. Раді, що зуміли здобути перемогу.
Я відчував, що потрібно допомагати команді після виходу на заміну. Знав, що Шотландія буде навантажувати наших захисників, і я мав допомагати команді знайти цей момент.
Тяжкий матч, але я знав, що у мене будуть моменти. Коли перший момент був, я незграбно діяв. Але я знав, що буде ще один момент, і треба його реалізувати, що й сталось. Тренер сказав, що ми зробили тільки 50 відсотків справи. Наступний матч попереду.
Нагадаємо, Довбик забивав на «Гемпден Парк» в 1/8 фіналу Євро-2020.
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