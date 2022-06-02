Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»

Артем Довбик / Фото - УАФ

Нападник збірної України Артем Довбик прокоментував свій гол у півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).

Я відчував, що потрібно допомагати команді після виходу на заміну. Знав, що Шотландія буде навантажувати наших захисників, і я мав допомагати команді знайти цей момент.

Тяжкий матч, але я знав, що у мене будуть моменти. Коли перший момент був, я незграбно діяв. Але я знав, що буде ще один момент, і треба його реалізувати, що й сталось. Тренер сказав, що ми зробили тільки 50 відсотків справи. Наступний матч попереду.