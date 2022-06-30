Довбик: «Рік тому гравці збірної були героями, зараз – наші воїни»

Форвард згадав свій переможний гол шведам на Євро-2020

Артем Довбик / Фото - УАФ

Нападник збірної України Артем Довбик згадав у своєму Instagram переможний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1). 29 червня йому виповнився рівно рік.

Рівно рік тому була одна із найяскравіших перемог для нашої країни. Тоді в очах всієї України ми були героями. А сьогодні герої – це наші воїни, які кожного дня боронять нашу державу. І лише зараз ми всі усвідомлюємо, що найголовніша перемога чекає нас попереду. Слава Україні. Героям Слава.

Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн.