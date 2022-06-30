Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн
Довбик: «Рік тому гравці збірної були героями, зараз – наші воїни»
Форвард згадав свій переможний гол шведам на Євро-2020
09:29
Артем Довбик / Фото - УАФ
Нападник збірної України Артем Довбик згадав у своєму Instagram переможний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1). 29 червня йому виповнився рівно рік.
Рівно рік тому була одна із найяскравіших перемог для нашої країни. Тоді в очах всієї України ми були героями. А сьогодні герої – це наші воїни, які кожного дня боронять нашу державу.
І лише зараз ми всі усвідомлюємо, що найголовніша перемога чекає нас попереду. Слава Україні. Героям Слава.
Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн.
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