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Довбик: «Рік тому гравці збірної були героями, зараз – наші воїни»

Форвард згадав свій переможний гол шведам на Євро-2020
Футбол Збірна України
09:29
Довбик: «Рік тому гравці збірної були героями, зараз – наші воїни»
Артем Довбик / Фото - УАФ

Нападник збірної України Артем Довбик згадав у своєму Instagram переможний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1). 29 червня йому виповнився рівно рік.

Рівно рік тому була одна із найяскравіших перемог для нашої країни. Тоді в очах всієї України ми були героями. А сьогодні герої – це наші воїни, які кожного дня боронять нашу державу.

І лише зараз ми всі усвідомлюємо, що найголовніша перемога чекає нас попереду. Слава Україні. Героям Слава.

Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавляться три турецьких гранди. Також є пропозиції з трьох країн.

Сергій Стаднюк
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Теги

Артем Довбик збірна Швеції (футбол) війна

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