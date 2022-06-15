Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Форвард збірної України Артем Довбик в ефірі «Футбол 1» визнав, що матч проти Ірландії (1:1) в Лізі націй був складним:
«Гра була сама по собі тяжка. Ми збились десь на їх гру, грали довгими передачами. Це не наша гра. Але потрібно віддати належне збірній Ірландії, вона хороша в цьому компоненті. Гра була в’язка.
Не дуже здивував нас суперник. Просто десь більше фарту було на їх стороні і другі м’ячі вони всі позабирали, підбирання.
У перерві Петраков, сказав, щоб ми не грали в їх гру, а відштовхувались від своєї гри, контролювали м’яч і намагалися їх десь пересмикувати з флангу на фланг.
Насичений графік? Так, було тяжко, але ми граємо для наших уболівальників. Виходячи на поле ми будем віддавати всі сили.
Загалом я вважаю, що ми зіграли добре, але матч з Вельсом тяжко на нас вплинув. Матчі Ліги націй були для нас вдалими».
Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, як його команда пропустила від Ірландії.
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