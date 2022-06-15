Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
14 клинків. Художній фільм
11:00
THE FOOTBALL REVIEW

Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»

Нападник зізнався, що матч проти Ірландії був складним
Футбол Збірна України
09:13
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»

Форвард збірної України Артем Довбик в ефірі «Футбол 1» визнав, що матч проти Ірландії (1:1) в Лізі націй був складним:

«Гра була сама по собі тяжка. Ми збились десь на їх гру, грали довгими передачами. Це не наша гра. Але потрібно віддати належне збірній Ірландії, вона хороша в цьому компоненті. Гра була в’язка.

Не дуже здивував нас суперник. Просто десь більше фарту було на їх стороні і другі м’ячі вони всі позабирали, підбирання.

У перерві Петраков, сказав, щоб ми не грали в їх гру, а відштовхувались від своєї гри, контролювали м’яч і намагалися їх десь пересмикувати з флангу на фланг.

Насичений графік? Так, було тяжко, але ми граємо для наших уболівальників. Виходячи на поле ми будем віддавати всі сили.

Загалом я вважаю, що ми зіграли добре, але матч з Вельсом тяжко на нас вплинув. Матчі Ліги націй були для нас вдалими».

Олександр Петраков зізнався, що розчарований тим, як його команда пропустила від Ірландії.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Артем Довбик

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Без Ярмоленка і з лише одним форвардом. Важливе рішення Петракова перед Ірландією
Без Ярмоленка і з лише одним форвардом. Важливе рішення Петракова перед Ірландією
Футбол Збірна України
08 червня 11:56
1
Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022
Новачок АПЛ слідкував за Довбиком на матчах плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 червня 11:43
Довбик зацікавив ще одного представника Серії А
Довбик зацікавив ще одного представника Серії А
Футбол Серія А
05 червня 14:08
Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»
Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»
Футбол Збірна України
02 червня 10:40
Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна
Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна
Футбол Збірна України
02 червня 10:13
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 травня 23:20

Новини: Футбол

Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Серія А
10:53
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Лідер «Барселони» погодив особистий контракт з «Манчестер Юнайтед»
Прімера
10:09
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Петраков: «Хлопці вже втомилися, перехворіли всі: по 2-3 дні була температура»
Збірна України
09:48
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»
Збірна України
09:13
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
В UEFA хочуть створити новий турнір – в ньому гратиме переможець Ліги чемпіонів
Футбол в Європі
08:46
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Єднання команди з фанатами. Збірна України подякувала вболівальникам після матчу з Ірландією
Збірна України
08:26
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Різник: «Будемо старатися втримати перше місце в групі, битимемося за нього»
Збірна України
07:59
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Тренер Ірландії: «Ми пропустили м’яч, якого не мало бути. Ми розчаровані, що не перемогли»
Збірна України
07:45
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Петраков: «Пропущений м'яч? Я розчарований, що так вийшло. Захисник суперника пройшло з центру поля»
Збірна України
07:29
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини