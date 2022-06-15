Довбик: «У перерві Петраков сказав, щоб ми не грали в їх гру, відштовхувалися від своєї»

Форвард збірної України Артем Довбик в ефірі «Футбол 1» визнав, що матч проти Ірландії (1:1) в Лізі націй був складним:

Не дуже здивував нас суперник. Просто десь більше фарту було на їх стороні і другі м’ячі вони всі позабирали, підбирання.

У перерві Петраков, сказав, щоб ми не грали в їх гру, а відштовхувались від своєї гри, контролювали м’яч і намагалися їх десь пересмикувати з флангу на фланг.

Насичений графік? Так, було тяжко, але ми граємо для наших уболівальників. Виходячи на поле ми будем віддавати всі сили.

Загалом я вважаю, що ми зіграли добре, але матч з Вельсом тяжко на нас вплинув. Матчі Ліги націй були для нас вдалими».