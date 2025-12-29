Сергій Разумовський

Український нападник Роми Артем Довбик повернувся на поле в матчі 17-го туру Серії А проти Дженоа. Форвард з’явився у грі після тривалої паузи та отримав кілька хвилин ігрової практики в кінцівці зустрічі.

Довбик вийшов на заміну на 85-й хвилині, замінивши Евана Фергюсона. Саме ірландець відзначився голом у цьому матчі після помилки іншого українця – півзахисника Дженоа Руслана Маліновського. У підсумку Рома довела поєдинок до перемоги з рахунком 3:1.

Важливо, що до цієї гри Довбик не виходив на поле з 9 листопада через травму. Ба більше, напередодні зустрічі головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні заявляв, що Артем ще не готовий і навіть не потрапить до заявки. Попри це, українець усе ж опинився у списку та навіть зіграв кілька хвилин.

Матч проти Дженоа став для Довбика 15-м у поточному сезоні в усіх турнірах. Наразі в його активі 2 забиті м’ячі та 2 результативні передачі.