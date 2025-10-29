Довбик забив переможний гол Роми у матчі Серії А проти Парми
Римська команда наздогнала Наполі
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч дев’ятого туру Серії А, в якому Рома приймала Парму. Поєдинок завершився перемогою римської команди – 2:1.
Український нападник Роми Артем Довбик не вийшов у стартовому складі, однак з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Матіаса Суле та відзначившись результативним ударом.
Після цього матчу Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.
Вже 2 жовтня на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.
Серія А, 9-й тур
Рома – Парма – 2:1
Голи: Ермосо, 63; Довбик, 81 – Чіркаті, 86.