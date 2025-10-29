Павло Василенко

Відбувся матч дев’ятого туру Серії А, в якому Рома приймала Парму. Поєдинок завершився перемогою римської команди – 2:1.

Український нападник Роми Артем Довбик не вийшов у стартовому складі, однак з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Матіаса Суле та відзначившись результативним ударом.

Після цього матчу Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.

Вже 2 жовтня на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.

Серія А, 9-й тур

Рома – Парма – 2:1

Голи: Ермосо, 63; Довбик, 81 – Чіркаті, 86.