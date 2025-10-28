Український форвард Артем Довбик привернув увагу одразу кількох відомих клубів, що розглядають можливість його придбання.

За даними джерела, інтерес до нападника виявляють Аталанта, Мілан та англійський Борнмут, який нещодавно попрощався з Іллею Забарним.

Після успішного сезону, в якому Довбик забив 16 м'ячів, його нинішній клуб готовий обговорити можливий трансфер близько 27 мільйонів євро.

Наголошується, що конкретних пропозицій поки не надходило, проте за ситуацією уважно стежать представники команд із Німеччини та Англії.

