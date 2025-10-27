Сергій Стаднюк

Розкрито нові деталі щодо майбутнього нападника збірної України. Мова про Артема Довбика, навколо якого останнім часом циркулюють численні чутки та припущення. В інформаційному простірі активно обговорювалася можливість його переходу з Роми до Мілана вже взимку, що спричинило помітний резонанс серед уболівальників і в медіа.

Ситуацію прокоментував футбольний журналіст і коментатор Ігор Циганик, чітко спростувавши розмови про намір футболіста змінити клуб найближчим часом.

Абсолютно авторитетно заявляю — Довбик з Роми піти не хоче і не збирається на сьогоднішній момент. Що б там не розказували скаути, керівництво, що б вони там не писали, сам Довбик з Роми йти зараз не збирається. Ігор Циганик

Таким чином, чутки про можливий зимовий трансфер на даному етапі не знаходять підтвердження з боку джерела. Футболіст, як заявляється, зосереджений на поточному етапі кар’єри в Ромі.

Нагадаємо, у поточному сезоні 28-річний форвард провів на клубному рівні десять матчів. Відзначився одним забитим м’ячем і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку Фенербахче та Мілана